Amici: vecchio volto torna tra i banchi

Indiscrezioni sul programma Amici di Maria De Filippi, un ex alunno è pronto a tornare tra i banchi di scuola. Promessa mantenuta.

Anche per questo 2023 i palinsesti televisivi Mediaset si arricchiranno dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Era il 2001 quando il programma è andato in onda per la prima volta. Fu un successo immediato per un format che ogni anno portava sul suo palcoscenico i nuovi talenti italiani della musica e del ballo (per un certo periodo anche della recitazione).

Molti i volti scomparsi dalla TV, pur avendo molto talento, altrettanti invece, coloro che hanno avuto successo. Ricordiamo ad esempio Monica Hill, concorrente della prima edizione corista di Laura Pausini, Emma Marrone, Elodie, The Kolors e Alessandro Amoroso, solo per citarne alcuni.

Ci sono stati poi, dei talenti che hanno dovuto lasciare la trasmissione, alcuni perchè si sono scontrati con talenti migliori o più maturi dei loro, altri per via di incidenti occorsi nella trasmissione. Ma spesso la produzione ha trovato il modo di porre rimedio.

Mentre impazza il toto professori, tra chi va via, come Arisa, chi invece ancora è incerto come Todaro, i sempre presenti Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, le indiscrezioni ci dicono che un volto noto sta per tornare tra i banchi. SI tratta di una promessa fatta la scorsa stagione e mantenuta.



In realtà non è la prima volta che succede. In passato ci sono stati dei talenti che hanno dovuto lasciare la scuola per degli infortuni e sono poi tornati l’anno successivo. Possiamo ricordare il caso di Andreas, eliminato per un grave infortunio, tornato l’anno seguente e adesso tra i ballerini professionisti del programma.

Ma è successo lo stesso nel 2021 quando Mattia Penzola dovette lasciare i banchi dopo un infortunio che richiedeva troppo tempo per il recupero. Al momento dell’uscita la promessa fu quella di rivedersi l’anno dopo. Infatti Mattia non solo ha preso parte all’edizione del programma 2022 ma l’ha anche vinta.

A tornare tra i banchi del talent show sarà Mezkal. Forse qualcuno lo ricorderà. Il cantante era entrato grazie a una sfida nella parte finale del programma, poco prima del serale. Nel momento degli esami di sbarramento i professori si sono resi conto che era troppo indietro rispetto ai suoi colleghi.

Quindi purtroppo, il ragazzo, dopo una breve partecipazione, viene eliminato, ma il suo grande talento permette a Rudy Zerbi di fargli una promessa, l’anno successivo ci sarebbe stato un banco per lui. Promessa mantenuta e in bocca al lupo a Mazkal.