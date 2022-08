Sex su Rai 3

Conduce Angela Rafanelli

Quarto appuntamento con SEX , domenica 28 agosto, in seconda serata su Rai 3. Il programmma condotto da Angela Rafanelli intende trattare tutti gli argomenti legati al sesso, affrontando tematiche anche sconosciute al grande pubblico, e lo farà raccontando storie, sentendo le testimonianze di protagonisti che hanno affrontato esperienze di ogni tipo. Si parlerà di cosa è il sesso, quando nascono le prime pulsioni, del raggiungimento del piacere, del sesso nella terza età, di identità di genere e di tanti altri argomenti insieme ad alcuni esperti, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, attraverso performance, musica e interviste.

La mission di SEX infatti sarà quella di fare intrattenimento in un format che insieme intrattenga, educhi e informi sia le nuove generazioni (in modo che possano avere più consapevolezza di loro stessi e degli altri), sia le “vecchie”.