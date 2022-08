E’ oramai tutto pronto per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 giunta alla sua sesta edizione. La manifestazione, che decreterà il Power Hit dell’estate 2022, si svolgerà il 31 agosto all’Arena di Verona e sarà trasmesso in radiovisione dalle 20:45 su RTL 102.5 e in contemporanea anche su Sky Uno e su NOW e in chiaro su TV8. A condurre la serata Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese

Torna la grande musica dal vivo con uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate italiana: arriva la sesta edizione del Power Hits Estate 2022, l’evento di RTL 102.5 che premia il power hit dell’estate e che quest’anno si terrà mercoledì 31 agosto nel magico e suggestivo scenario dell’Arena di Verona.

Sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, in streaming su RTL 102.5 Play, e come sempre in contemporanea anche su Sky Uno e su NOW e in chiaro su TV8.

A condurre lo show che decreterà la hit dell’estate 2022 ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Ma non finisce qui, perché sul palco dell’Arena di Verona ci saranno tante altre straordinarie sorprese.