Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sull’ottava concorrente “ama gli umani pelati”

Manca sempre meno al debutto della settima edizione del reality e il conduttore si diverte a giocare con i telespettatori

Alfonso Signorini ha lanciato l’ennesimo indizio su un concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Manca, infatti, sempre meno al debutto del reality show di Canale 5 e il conduttore, ormai da tempo, si diverte a giocare con i telespettatori. “Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me”, ha scritto Signorini sui social facendo chiaramente riferimento a una donna.

Nella storia Instagram il padrone di casa del “Grande Fratello Vip” ha utilizzato la fotografia di Kelly Slater, il noto campione del mondo di surf conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione in dieci episodi della serie televisiva “Baywatch“. “Anche se io non sono Kelly Slater – ha continuato il direttore di Chi – e lei non è Pamela Anderson“. Ma di chi potrebbe trattarsi? Non resta che aspettare la prima puntata del reality per scoprire quali personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione varcheranno la porta rossa di Cinecittà.

Da tempo ormai Signorini lancia indizi sui concorrenti, creando sempre più suspance e facendo capire che tutto è pronto. Il precedente indizio risale a qualche giorno fa quando, sempre attraverso i suoi canali social, il conduttore aveva lasciato intendere che uno dei concorrenti potesse essere uno chef “pronto a cucinare per i suoi coinquilini”.