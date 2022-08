Concerto di Harry Styles in Italia

L’appuntamento con Harry Styles è per il 22 luglio 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia

L’artista britannico è pronto per tornare in Italia. Nelle scorse ore Harry Styles ha annunciato le nuove date del Love On Tour, tra le città anche Reggio Emilia.

HARRY STYLES, IL 22 LUGLIO IN CONCERTO A REGGIO EMILIA

Un successo straordinario che ha reso l’artista, classe 1994, uno dei protagonisti assoluti del mondo dorato di Hollywood.

Poco fa Harry Styles ha svelato le nuove tappe della tournée che lo porterà di nuovo in Italia. Infatti, il 22 luglio 2023 il cantante salirà sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia davanti a decine di migliaia di persone.