Blockbuster, annunciata la data di uscita della serie Netflix

La serie farò il suo arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 novembre

BLOCKBUSTER, IN USCITA IL 3 NOVEMBRE

Nei mesi scorsi Variety ha rivelato i dettagli della serie che racconterà le storie dello staff dell’ultimo Blockbuster Video degli Stati Uniti d’America.



La produzione Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) vedrà come protagonisti Randall Park e Melissa Fumero, al loro fianco Tyler Alvarez, Madelein Arthur e OlgaMerediz, mentre JB Smoove e Kamaia Fairburn presenti come guest star.



La serie, composta da dieci episodi, è stata ideata da Vanessa Ramos, coinvolta anche come executive producer insieme a JohnDavis, John Fox, David Caspe e JackieClarke, questi ultimi due chiamati anche per la realizzazione della sceneggiatura