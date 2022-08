Binario Cinema su Rai Storia

La storia della crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti nel 2008 raccontata attraverso le vicende incrociate di otto persone che lavorano per una grande banca di investimenti. La racconta il regista J.C. Chandor in “Margin call”, in onda domenica 28 agosto alle 21.20 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Nel cast, Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto. Il film ha ricevuto una Nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2012.