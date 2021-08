Paolo Ciavarro e Clizia presto genitori: la Incorvaia è incinta, l’annuncio

“All’inizio è stata dura”, racconta l’influencer mentre annuncia di essere in attesa del suo secondo figlio, il primo con la sua dolce metà

Ebbene sì: cicogna in arrivo per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ad annunciare la gravidanza è proprio la coppia, attraverso una nuova intervista sul settimanale Gente. I due, la cui storia d’amore è nata dentro le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip 4, sono in dolce attesa. Come fanno sapere loro stessi, Clizia è incinta ed è al quarto mese di gravidanza. L’influencer – già madre della piccola Nina, nata dalla storia d’amore con l’ex marito Francesco Sarcina – dovrebbe partorire tra fine febbraio e inizio marzo dell’anno prossimo.

La Incorvaia si svela rivelando che ora sta bene, sebbene all’inizio sia stata dura per lei. Racconta che si sentiva debole, a causa dei vari sintomi dei primi mesi di gravidanza: “Stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini”. Al suo fianco, ovviamente, ha sempre avuto il sostegno di Paolo.

Il figlio di Eleonora Giorgi “è stato stupendo”, spiega Clizia. Per lei è “un complice perfetto”, sempre accanto a lei. Ora la futura mamma confessa di stare meglio e di aver ripreso le energie. Proprio a febbraio, precisamente giorno 8, la coppia festeggerà il secondo anniversario e la Incorvaia aggiunge: “E poco dopo diventeremo genitori”.

Una bellissima notizia per i fan che hanno sempre tifato per il loro amore. Inizialmente, da parte di vari telespettatori che seguivano le vicende legate alla quarta edizione del GF Vip, c’era un po’ di diffidenza. Ma Paolo e Clizia hanno dimostrato nel tempo di formare una coppia solida e unita, piena d’amore e sicurezze. Oggi Ciavarro confessa di essere al settimo cielo.

In realtà, il figlio dell’attore Massimo Ciavarro, ammette di avere una speranza sul sesso del bambino: spera sia un maschio. Il motivo? Non vuole far sparire il suo cognome. L’ex conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi vorrebbe trasferire al figlio le sue passioni per lo sport e “accompagnarlo sui campi di calcio”, proprio come suo padre Massimo ha sempre fatto con lui.

La coppia svela che, secondo i loro calcoli, il loro primo figlio è stato concepito a Lampedusa, che rappresenta l’isola del cuore per loro. A distanza di più di un anno ormai dall’inizio della loro relazione, Paolo e Clizia sono pronti a diventare genitori. In questi ultimi mesi, girava la voce su una presunta gravidanza della Incorvaia, a cui ha dovuto rispondere anche Eleonora Giorgi.

Ed ecco che ora arriva la conferma tanto attesa. Da tempo hanno iniziato a pianificare il loro futuro insieme e vari mesi fa hanno compiuto il loro primo passo, andando a convivere insieme nel centro di Roma. Nella Capitale, la Incorvaia è riuscita a inserirsi tranquillamente, senza fare alcuna fatica a staccarsi dalla città in cui viveva precedentemente, Milano.

Tutto procede a gonfie vele e ora la cicogna è in arrivo. La piccola Nina avrà un fratellino o una sorellina. Non si sa ancora il sesso del bambino oppure i nomi su cui stanno ponendo l’attenzione. Sicuramente saranno loro stessi a rendere noti questi dettagli in futuro. Intanto, i fan possono fare i loro auguri alla coppia che tanto amano!

