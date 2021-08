Beyoncé e Jay-Z sono i testimonial della nuova campagna di Tiffany

Dopo Lady Gaga e altre numerose star, per la nuova campagna ‘About Love’, Tiffany & Co. ha scelto come testimonial la coppia Beyoncé e Jay-Z, per la prima volta insieme in una pubblicità.

Con i due cantanti, l’azienda punta a dare vita ai valori di amore, forza ed espressione di sé che caratterizzano il brand e rappresentare l’amore nelle sue diverse manifestazioni.

La comunicazione è composta da una campagna stampa e tre video, realizzati con diversi registi.

La campagna stampa è in uscita il 2 settembre ed è stata scattata da Mason Poole.

Il 15 settembre sarà lanciato a livello globale il primo film, del regista Emmanuel Adjei, in cui Beyoncé interpreta ‘Moon River’, la famosa canzone di ‘Colazione da Tiffany’. Seguiranno altri video dei registi Dikayl Rimmasch e Derek Milton.

Alcune curiosità: alle spalle di Beyoncé e Jay-Z si può ammirare l’opera ‘Equals Pi’ realizzata da Jean-Michel Basquiat nel 1982, caratterizzata dal color verde acqua di Tiffany, proveniente da una collezione privata e per la prima volta mostrata al grande pubblico. Il quadro sarà poi esposto nel flagship store di Fifth Avenue, attualmente in fase di rinnovo.

La donna indossa un collier con il diamante giallo da 128.54 carati e 82 facce, acquistato da Charles Lewis Tiffany nel 1878, e indossato finora solo da tre persone, tra cui Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany‘.

