Albano e Loredana Lecciso a cena con Madonna: il gesto di Carrisi

Il cantante di Cellino San Marco e la compagna hanno avuto il piacere di conoscere la regina del pop

La presenza di Madonna in Puglia non è passata inosservata. La popstar di origini italiane ha scelto il Sud della penisola per festeggiare il suo 63esimo compleanno. Non tutti sanno, però, che la cantante ha avuto modo di conoscere Albano Carrisi e la sua compagna Loredana Lecciso. Come fa sapere Dagospia, la coppia ha incontrato lady Ciccone ad un evento.

Un incontro che ha entusiasmato molto sia Albano sia Loredana Lecciso. Del resto non capita tutti i giorni di trovarsi a cena con una delle artiste più famose al mondo, colei che ha indubbiamente fatto la storia della pop music. Durante l’evento, a quanto pare, Carrisi ha lasciato il segno: alla presenza di Madonna e di altri invitati ha intonato la sua celebre hit, Felicità. Un brano conosciuto in tutto il mondo e che ha deliziato la popstar e tutti i presenti.

Al momento né Albano né Loredana Lecciso hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. In questo periodo il cantante di Cellino San Marco sta valutando alcune proposte di lavoro. Ottenuta la conduzione de La notte della taranta, il 78enne è in trattative con Milly Carlucci per prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. La Lecciso, invece, ha deciso da qualche anno di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi alla famiglia.

La vacanza di Madonna in Puglia

Madonna è arrivata in Puglia con il fidanzato 26enne, il ballerino Ahlamalik Williams, alcuni famigliari ed amici. Una comitiva unita e affiatata per festeggiare il compleanno di Louise Veronica Ciccone. La cantante, attrice e regista ha organizzato un party esclusivo in un resort di lusso nel Brindisino.

Madonna ha visitato la sua regione preferita girovagando spesso a piedi come una comune turista ed è poi salita a bordo di un treno storico. La Ciccone ha documentato tutto su Instagram, postando delle stories con in sottofondo alcune canzoni di Claudio Villa.

Madonna ha inoltre fatto tappa a Lecce e Ostuni: tra un’escursione e l’altra si è fermata a cantare Bella Ciao con un gruppo di musicisti pugliesi.

