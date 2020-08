Nozze d’argento per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni d’amore

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano i loro primi 25 anni di matrimonio. Nella stessa data in cui Costanzo compie 81 anni. “Perché ci siamo sposati quel giorno? Perché è il mio compleanno e non mi andava di fare troppe feste”, ha raccontato ad Oggi. Il primo incontro a Venezia, l’attentato sfiorato e la vita sotto scorta. Poi l’arrivo del figlio Gabriele, la gioia più grande. “Se l’avessi incontrata prima, staremmo festeggiando le nozze d’oro”.

“Se l’avessi incontrata prima, staremmo festeggiando le nozze d’oro”, raccontava Maurizio Costanzo in un’intervista ad Oggi, nel 2018. Intanto la fatidica data è arrivata sul serio. Maurizio Costanzo e Maria de Filippi festeggiano il loro primo quarto di secondo, 25 anni insieme. Nella stessa data in cui il giornalista compie 82 anni. Il 28 maggio 1995 i due volti della tv si giuravano amore nella sala azzurra del Campidoglio, a Roma. “Perché ci siamo sposati quel giorno? Perché è il mio compleanno e non mi andava di fare troppe feste”, ha spiegato Costanzo. Il giornalista aveva alti tre matrimoni alle spalle: “Questa volta mi fermo qui”.

Il loro primo incontro risale ad un convegno a Venezia, organizzato in occasione della Mostra del Cinema contro la pirateria. Era il 1989, i due si ritrovarono insieme ad un tavolo, per pranzo, e Maria De Filippi faceva l’avvocato. Costanzo avrebbe poi ammesso di non essersi innamorato subito di Maria De Filippi, ma la sua intelligenza lo ha colpito. Tanto che le offrì di lavorare per lui, a Roma. Lo ha raccontato nell’intervista ad Oggi:

Non mi sono innamorato subito di Maria, ma mi colpì per la sua intelligenza. Poi si sa..da cosa nasce cosa. Siamo andati a vivere insieme e nel 93 abbiamo avuto l’attentato in Via Fauro. Con Maria vorrei condividere il resto dei miei giorni e spero sia colei che terrà la mia mano quando morirò.

Al fianco di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo il 14 maggio 1993 scampa all’attentano che gli sarebbe potuto costare la vita: “La mafia mi dedicò 70 chili di tritolo mentre tornavo a casa in macchina con Maria”, ha raccontato nell’intervista ad Oggi. È quello che il giornalista definisce “il giorno più brutto”. Da allora vive sotto scorta: “Ora mi seguono due persone, prima quattro. Sono diventati dei parenti, per me”.

Nel 2002 arriva la decisione. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo allargano la loro famiglia, prendendo in affidamento un bambino di 10 anni. Lo hanno adottato e a allora Gabriele è diventato la gioia più grande: “La cosa fantastica di quando fai questa scelta è che hai un periodo di conoscenza. Anche lui ti sceglie: è un testone, aveva già non scelto due volte”, aveva raccontato la de Filippi a Raffaella Carrà nel suo programma ‘A raccontare comincia tu ‘. Gabriele oggi ha 28 anni, lavora dietro le quinte di diversi programmi televisivi e da poco convive con la sua fidanzata.

FanPage