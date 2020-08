L’amicizia con Ivanka Trump potrebbe costare caro a Meghan Markle

Secondo il critico inglese Craig Brown, gli autori del libro «Finding Freedom» avrebbero deciso di non menzione l’amicizia tra Meghan Markle e Ivanka Trump per non danneggiare l’immagine pubblica dei Sussex

Certe amicizie nuocciono alla reputazione ed è meglio tenerle il più segrete possibile. È il caso di quella di Meghan Markle con Ivanka Trump che, proprio per non danneggiare l’immagine pubblica della Duchessa di Sussex, sarebbe stata deliberatamente esclusa dal libro Finding Freedom, dedicato proprio alla vita di Harry e Meghan, uno dei titoli più attesi in libreria dell’ultimo anno.

Craig Brown, critico e satirico britannico, ipotizza che siano stati proprio Meghan e Harry a scegliere di tralasciare il legame con la signora Trump, sperando che fosse la cosa giusta per tutelare i loro interessi: «Gli autori di Finding Freedom sorvolano convenientemente su Ivanka, forse temendo che la formula di Trump per il successo e la felicità possa scontrarsi con la nuova missione di Harry e Meghan di costruire un’eredità umanitaria che farà una profonda differenza nel mondo» scrive Brown sul Daily Mail. Nel suo blog ormai defunto, The Tig, Meghan aveva parlato della sua nuova amicizia con la figlia «incredibilmente bella e intelligente» di Donald Trump. «Questa donna sembra avere in mano la formula per il successo e la felicità» scriveva all’epoca Meghan, non disegnando la collezione di gioielli di Ivanka.

L’omissione dal libro, secondo Brown, la dice lunga. Soprattutto perché gli autori di Finding Freedom Omid Scobie e Carolyn Durand affermano di aver intervistato i 100 degli amici più stretti della coppia reale. Brown insiste, infatti, sul fatto che una menzione a Trump potrebbe annullare il duro lavoro svolto dagli scrittori per concentrarsi sui dettagli più lusinghieri della vita da favola di Meghan. «Abbiamo sentito, ad esempio, che è il tipo di ragazza che prende un frullato dopo una sessione di yoga o di pilates, e che il suo rituale mattutino inizia con una tazza di acqua calda e una fetta di limone, seguito dalla sua colazione preferita a base di avena tagliata in acciaio (solitamente preparata con latte di mandorle o di soia) con banane e sciroppo d’agave per garantirne dolcezza». L’amicizia tra la Duchessa e la signora Trump si sarebbe inasprita da quando Meghan ha preso di mira The Donald durante le elezioni del 2016 in un’apparizione pubblica al The Nightly Show con Larry Wilmore. Nonostante le speculazioni, i Sussex sostengono di non aver contribuito alla realizzazione del libro e, quindi, di non essere responsabili dell’omissione del rapporto con Ivanka.

VanityFair