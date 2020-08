La lezione di Rebel Wilson: «Stare bene, al di là della taglia»

L’attrice, che a 40 anni ha deciso di intraprendere un percorso che le consenta di riappropriarsi del proprio corpo, ha condiviso online un’ultima immagine dei suoi progressi. Il messaggio? Stare bene, al di là della taglia

La nomina di «anno della salute» è stata resa pubblica a luglio, quando Rebel Wilson ha condiviso con i propri follower la volontà di rimettersi in forma. Non per gli altri, ha spiegato. Non in ossequio ai canoni, spesso irrealistici, di una società che ci vorrebbe manichini. L’attrice, che ha spiegato come il cinema l’abbia incentivata a fare del proprio sovrappeso un’etichetta, riducendole i guadagni quando ha deciso di dimagrire, ha spiegato online di volersi riappropriare del proprio corpo.

«Sto cercando di raggiungere i 75 chili», ha scritto su Instagram, dove, nei mesi, ha preso a condividere immagini dei propri allenamenti, dei progressi fatti insieme al personal trainer che sei volte a settimana la segue.

Bionda, fasciata in un tubino blue, si è mostrata ora su Instagram, facendo sfoggio di un corpo che sembra averla portata a raggiungere il suo obiettivo. L’attrice, online, ha detto di aver perso circa 18 chili, tacendo su quanti ancora gliene manchino per arrivare al traguardo che si è preposta. Come sempre, il messaggio che Rebel Wilson manda è uno: stare bene nella propria pelle e nel proprio corpo, al di là della taglia.

Rebel Wilson ha deciso di intraprendere un percorso di evoluzione personale all’indomani di un soggiorno nella clinica austriaca Viva Mayr, dove le è stata insegnata la filosofia alla base della dieta omonima. Senza latticini e con poco glutine, il piano alimentare punta a migliorare lo stato di salute di un individuo attraverso il suo apparato digerente.

VanityFair