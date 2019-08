Lizzie McGuire, arriva il sequel con Hilary Duff

Hilary Duff sarà ancora Lizzie McGuire nella nuova stagione della serie tv andata in onda negli anni 2000. I nuovi episodi su Disney+

Lizzie McGuire, la famosa serie tv di Disney Channel degli anni 2000, con protagonista Hilary Duff, torna con una stagione.

La Disney continua ad arricchire il palinsesto della sua prossima piattaforma streaming: Disney+. Alla convention D23 Expo la compagnia di Topolino ha presentato i prossimi show che saranno disponibili sul proprio streaming. Tra i vari titoli ci sono produzioni nuove, come le serie tv The Mandalorian e su Obi-Wan Kenobi, appartenenti all’universo di Star Wars, oltre che le inedite avventure Marvel quali She Hulk, Ms. Marvel e Moonknight.

Ma la Disney punta molto anche sull’effetto nostalgia e recupera vecchie glorie per riproporle ai fan. In questo senso sono stati annunciati i reboot di film come Mamma ho perso l’aereo, Una scatenata dozzina, Una notte al museo e la versione live action di Lilly e il vagabondo. L’ultimo annuncio, arrivato a sorpresa, riguarda Lizzie McGuire e la sua nuova stagione. Si tratta del sequel di una delle serie tv più conosciute di Disney Channel che ha visto protagonista Hilary Duff per due stagioni con più di sessanta episodi ed anche un film dal titolo “Da liceale a popstar”, ambientato a Roma.

La serie tv raccontava la vita di un’adolescente americana con le disavventure di questa commentate da piccoli divertenti sketch in cui compariva il suo alter ego versione animata, cioè la voce dei suoi pensieri. Gli episodi mostravano il rapporto di Lizzie con la famiglia, gli amici – Gordo e Miranda – e le sfide che una ragazza della sua età doveva affrontare a scuola e con i primi amori. I nuovi episodi faranno un balzo in avanti di molti anni e ci mostreranno una Lizzie McGuire cresciuta. Lizzie è alla soglia dei trent’anni, ha il lavoro dei suoi sogni e vive insieme al fidanzato a New York. Ovviamente le incomprensioni e i pensieri della protagonista metteranno tutto in discussione.

Hilary Duff già da tempo aveva espresso la sua intenzione a tornare nel personaggio ma niente di concreto era emerso a riguardo. Ora invece è ufficiale, e ad occuparsi del progetto ci sarà nuovamente Terri Minsky creatrice della serie tv. La piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile a partire dal prossimo 12 novembre negli Stati Uniti, invece per quanto riguarda l’uscita italiana ancora non ci sono conferme.

