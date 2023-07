‘Urban Culture Festival’ il festival dedicato alla Gen Z, tra gli artisti gli Articolo 31 e Bresh

PLUG-MI, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban, ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, torna sabato 9 e domenica 10 settembre a Milano, al Superstudio Più, scelto per il secondo anno consecutivo come location d’elezione per l’identità della manifestazione: giovane, di tendenza, perfettamente calata nel contesto cittadino circostante. Un’edizione che si preannuncia sempre più ricca di novità e appuntamenti, per offrire intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda.

Uno spazio di oltre 4.000 mq in zona Tortona, gestito dal polo degli eventi milanesi Superstudio Events e legato alla storia iconica del design e della moda, che ha cambiato il volto della città e offre molteplici ambientazioni per scoprire e sperimentare in un unico luogo tutte le ultime novità più interessanti del mondo urban – tra workshop, concerti, happening e live performance – ispirandosi a quattro anime: music, fashion, art & sport.

Artisti del calibro dei leggendari Articolo 31, dell’idolo delle nuove generazioni Bresh e l’esponente del popalternativo italiano Lolita, selezionati insieme a Radio 105 – Official Radio dell’evento a partire dalla prima edizione, qui presente con Moko e la domenica con dj set di Fabio B – faranno brillare il Main Stage con le loro esibizioni la domenica, mentre il sabato, grazie alla partnership con Phobia Archive e Vision of Super, sarà animato da Don Pero, rapper emergente, classe 2000 e songwriter italo-dominicano, e 8blevrai, classe ’96, che, nonostante la giovane età, ha già all’attivo importanti collaborazioni con artisti del calibro di Jake la Furia e Rhove. La musica più amata dalla generazione Z sarà sempre presente grazie ai dj set che animeranno la manifestazione durante tutto il weekend e alle performance di moltissimi artisti emergenti.

Il Main Stage sarà inoltre animato da talk che vedranno, tra i propri protagonisti: In Her Kicks, la prima community femminile italiana che pone le amanti delle sneakers al centro di informazione, progetti e dibattiti; Culture Boutique, che celebrerà il cinquantesimo anniversario dell’hip hop con curiosità riguardanti musica, moda e lifestyle; Atipici, che porterà sul palco il connubio vincente tra musica e sport, e Slums Dunk Onlusdei cestisti Tommy Marino e Bruno Cerella, che parlerà di sport e pallacanestro come dispositivi di “salute di comunità”, veri strumenti educativi e inclusivi in contesti di estrema vulnerabilità.

Nell’area espositiva, spazio al fashion con una lunga serie di brand emergenti accomunati da stile, innovazione e sostenibilità – tra cui Culture, D’Artisti, Excelsior Lab, Infatuation, Make Fashion Great Again, On My Way e Pepitos. AW LAB si conferma inoltre Retail Partner esclusivo dell’evento per il quarto anno consecutivo, consentendo al pubblico di scoprire e acquistare le ultime collezioni dei migliori brand di lifestyle. Uno spazio in cui si potranno vivere esperienze all’insegna del motto Play with style.

Samsung sarà il Tech Partner dell’evento e – consapevoli dell’importanza acquisita dalla tecnologia nell’ambito dell’intrattenimento – non poteva certo mancare!

Samsung è diventata infatti sempre più sinonimo di intrattenimento e divertimento con un approccio che punta sempre più alla condivisione. Innovazione significa stare al fianco delle nuove generazioni con esperienze immersive e preziose collaborazioni lifestyle per offrire le migliori soluzioni di intrattenimento e di gioco.

All’interno dell’area dedicata sarà possibile vivere un’esperienza coinvolgente e scoprire alcuni dei prodotti più iconici del brand.

Anche il gruppo VOS sarà presente a PLUG-MI con i brand Phobia Archive, in qualità di LifeStyle Partnere Vision of Super, in veste di Exhibitor, che esporrà i frutti delle collaborazioni realizzate durante l’anno con i brand più cool del momento: dalle agende Comix rivestite con le grafiche più iconiche dei due marchi agli articoli targati Control inseriti all’interno di una vending machine, con special gift per tutti i visitatori; dallo smalto rosso fuoco di Layla Cosmetics personalizzato alla Legend Car ricoperta di fiamme Vision of Super, che offrirà una stilosissima Instagram opportunity; dai prodotti limited edition realizzati in collaborazione con Hot Wheels per la collezione SS23 di Vision of Super alla linea che verrà lanciata con la FW23/24. VOSoffrirà inoltre al pubblico la possibilità di rendere indelebile il ricordo di PLUG-MI sulla propria pelle attraverso speciali tatuaggi gratuiti dei due brand, e meet&greet con guest star di fama assoluta.

PLUG-MI e PHOBIA hanno inoltre sviluppato insieme il merchandising esclusivo dell’evento, che sarà in vendita sul sito phobia-archive.com a partire da fine luglio.

Tra gli altri brand presenti, Flower Mountain, brand di calzature dall’heritage nipponica, proporrà sneakers ispirate ai cicli della natura per un look metropolitano di stampo hiking, e porterà a PLUG-MI due ospiti d’eccezione: Cydonia, content creator Gaming su Twitch e YouTube, verticale su Pokemon e con una profonda passione per l’estremo oriente, presente il 9 settembre, e Rosalba, tiktoker da quasi 4 milioni di follower sempre in viaggio per scoprire le ultime tendenze lifestyle, che sarà a PLUG-MI per entrambe le giornate di evento; il brand W6YZ invece, con le sue sneakers dal caratteristico stile urban, avrà con sé lo special guest Davide Vavalà che animerà lo stand con un’eccezionale esibizione di live painting il 9 settembre.

A proposito di arte&moda, gli appassionati non potranno mancare ai workshop e alle masterclass del PLUG-MI Creative Lab che, in collaborazione col partner Revibe, e-commerce marketplace interamente dedicato alla moda upcycling che riunisce più di 120 brand emergenti da oltre 15 paesi europei, mostrerà proprio l’enorme valore del riciclo, insegnando come regalare nuova vita ai propri jeans e customizzare cappellini e porta-laptop.

Presso il booth di Disneyland Paris e sul Main Stage sarà possibile incontrare sabato 9 settembre il collettivo di artisti Van Orton, due fratelli gemelli di Torino, la cui arte è fortemente influenzata dalla pop culture e da un iconico design ispirato alle vetrate delle chiese. Grazie alla loro reinterpretazione delle icone di film cult anni ’80, il duo ha velocemente ottenuto grande visibilità e ha attivato collaborazioni con brand e artisti di fama internazionale, tra le quali il progetto, creato proprio per Disneyland Paris, all’interno del Disney Hotel New York – The Art of Marvel, dove i designer sono gli unici italiani ad aver esposto i ritratti di Hulk, Captain America, Black Panther e Captain Marvel.

Last but not least, PLUG-MI ha un’anima profondamente sportiva: esibizioni e show match animeranno il PLUG-MI Basket Playground powered by Rinascente & Zero Blasterfirm, dove sarà possibile effettuare gare di tiro e tornei 1vs1, ma soprattutto sfidare gli amici a giochi come H.O.R.S.E. e Fulmine, e addirittura affrontare sul campo lo Zero Team di Tommy Marino e l’M4Team, che si esibiranno poi in un appassionante exhibition game finale. Davanti al Main Stage, invece, anche quest’anno non mancheranno le emozionanti performance di famosi performer e dance crew italiane – Double Struggle, The Fonzarellis, Glance Up e B&C Fam – che si sfideranno in imperdibili battle all’ultimo respiro!

Anche Wacko’s, il brand San Carlo dedicato al target GenZ, sarà protagonista di PLUG-MI con attività di branded content realizzate insieme ai creators di Housegram. Inoltre, durante i due giorni di evento tra musica, sport e cultura urban, i partecipanti potranno gustare i prodotti Wacko’s Blacks Ketchup e Wacko’s Conetti Barbecue!

Sempre in tema food, Yummer’s, in qualità di Breakfast Partner dell’evento, presenterà nel suo stand sabato 9 settembre l’atteso gusto di cereali e il nuovo energy drink GoTony, creato in collaborazione con Tony Effe.

Per l’occasione, l’artista incontrerà i fan allo stand Yummer’s per ingaggiarli nell’assaggio della bibita.

A completare l’offerta, un’area food & beverage per tutti i gusti e per tutti gli stili, così da potersi rilassare tra un’experience e l’altra.

PLUG-MI è aperto il 9 e 10 settembre dalle 12 alle 23. Sul sito www.plug-mi.com è possibile acquistare i biglietti in prevendita a un prezzo speciale e trovare tutte le informazioni aggiornate sui brand, gli ospiti, le attività e la line-up musicale completa in continuo aggiornamento. Tutte le info sono consultabili anche sul profilo IG @plug_mi.