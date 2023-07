Tiziano Ferro debutta come scrittore con il romanzo La felicità è il principio

L’uscita per Mondadori è fissata per il 3 ottobre; per l’occasione l’artista torna in Italia per presentare il libro con un tour nei teatri di quattro città: Roma, Palermo, Bologna e Milano

Esce il 3 ottobre per Mondadori il primo romanzo di Tiziano Ferro: “La felicità al principio”. Il talento di Tiziano si esprime per la prima volta nella dimensione della narrativa, dando così vita a un romanzo sentito e poetico, che appassiona e commuove. Si tratta di un evento imperdibile per tutti i fan e non solo. Il protagonista di questa storia, il famoso cantante Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano ha condiviso fino a oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.

Tiziano Ferro torna in Italia a ottobre per presentare il libro con un tour nei teatri di quattro città:

Roma, 3 ottobre, Teatro Quirino Vittorio Gassman, ore 18.30

Palermo, 9 ottobre, Teatro Biondo, ore 18.30

Bologna, 10 ottobre, Teatro EuropAuditorium, ore 18.30

Milano, 16 ottobre, Teatro Manzoni, ore 18.30



Per partecipare a uno degli eventi è necessario preordinare una copia autografata del libro sul sito mondadoristore.it, a partire dal 26 luglio.