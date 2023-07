Saw X, il primo terrificante poster è online

Dopo aver diffuso una prima immagine del film, che mostrava chiaramente il ritorno di Tobin Bell nei panni dell’iconico John Kramer, alias Jigsaw, Lionsgate ha finalmente svelato anche il terrificante poster ufficiale del film. Quest’ultimo, rivela una nuova agghiacciante trappola messa a punto proprio dall’astuto ed efferato John Kramer che, così facendo, promette di essere più spietato che mai. Il decimo capitolo della saga horror arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 29 settembre 2023.

IL TERRIFICANTE POSTER UFFICIALE

Il profilo Instagram ufficiale di Saw ha pubblicato il poster del film, nonché il decimo capitolo dell’omonimo franchise horror-splatter, lanciato nell’ormai lontano 2004. Il macabro poster mostra uno strumento ad X che sembra trapanare gli occhi del sofferente malcapitato, posizionato al centro dell’immagine in bianco e nero. Il film, diretto da Kevin Greutert su una sceneggiatura di Josh Stolberg e Peter Goldfinger, vede il ritorno di Tobin Bell nei panni dell’iconico John Kramer. L’attore, che ha anche interpretato il sicario ne Il socio di Sydney Pollack, ha raggiunto infatti la notorietà a livello mondiale proprio con il ruolo di Jigsaw (l’enigmista), un serial killer che, dopo aver scoperto di soffrire di un cancro al cervello in fase terminale, vuole far apprezzare agli altri il valore della vita per mezzo di alcuni “giochi”. Le vittime vengono da lui catturate e poste in trappole mortali, dalle quali è possibile uscire solitamente dopo mutilazioni e grandi sofferenze: così facendo, le cavie vengono messe alla prova in quelli che per lui non sono che degli esperimenti, per vedere se i malcapitati sono degni di continuare a vivere la vita che fino a quel momento hanno disprezzato.

LA TRAMA E IL CAST DI SAW X

Saw X ci riporta in Messico, narrativamente tra gli eventi del primo e del secondo capitolo del noto franchise horror. Nel film, vedremo John Kramer (Tobin Bell) alle prese con una ricerca sperimentale che potrebbe rivelarsi una cura per il cancro terminale di cui soffre. Il terribile killer si rivolge infatti ad una clinica specializzata in Messico che, nonostante prometta un trattamento efficace, si rivelerà per quello che è veramente: una truffa. John Kramer, com’è facile supporre, forte di questa scoperta organizzerà una vendetta terribile contro chi ha tentato di fregarlo. Nel cast, oltre a Tobin Bell nei panni di John Kramer / Jigsaw, ci saranno anche Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach. Il decimo capitolo della saga horror arriverà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 29 settembre.