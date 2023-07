Miley Cyrus testimonial di Gorgeous Magnolia, la terza fragranza fragranza Gucci Flora

La Endless Summer Vacation, la stagione estiva delle vacanze senza fine di Miley Cyrus (definizione ripresa dal nome del suo ultimo album) si arricchisce di un nuovo traguardo professionale. La cantante multiplatino, già scelta da Gucci come volto di Gucci Flora, è al centro del terzo capitolo delle fragranze Gucci Beauty: Gorgeous Magnolia.



L’artista, uno dei volti più conosciuti del gruppo di testimonial ed ambassador della Gucci Family, è un potentissimo simbolo di forza interiore e femminilità, concetti che ben definiscono la terza Eau de Parfum del marchio del lusso. Anche questa nuova campagna della Cyrus è firmata da Petra Collins che aveva curato anche le campagne di Gorgeous Jasmine e Gorgeous Gardenia.

MILEY CYRUS, UNA TESTIMONIAL FORTE E VITALE

Quando nel 2021 Gucci annunciò l’ingresso di Miley Cyrus nella scuderia dei suoi testimonial era chiaro che la cantante dalla personalità complessa e variegata sarebbe stata perfetta per interpretare lo spirito diverso delle varie fragranze Gucci Flora. Le tre campagne realizzate dalla trentenne del Tennessee, tutte simili nello stile e dirette dalla stessa artista, oltre a farci entrare nel mondo delle fragranze avvolgenti di casa Gucci, ci portano ad esplorare una sfumatura del modo di essere della cantante che nelle ultime stagioni è stata protagonista di una rivincita personale e di un successo professionale davvero incredibili.

Gucci Gorgeous Magnolia rappresenta la forza interiore, una sensazione potente che Cyrus incarna perfettamente, specie in questa stagione della sua vita in cui ha imparato a gestire i travagli della sua vita sentimentale trasformandoli in arte, dunque in musica.

Amata dalla sua generazione e figura di culto della cultura pop della sua epoca, Miley Cyrus è una testimonial vitale ed energica, libera di essere quello che vuole, caratteristiche che chi apprezza Gucci da sempre non può non considerare.

GORGEOUS MAGNOLIA, LA TERZA CAMPAGNA DI GUCCI FLORA

L’ultima campagna Gucci Flora, per le atmosfere, le ambientazioni e il look della Cyrus ci riportano a quelle delle fragranze Gorgeous Gardenia (2021) e Gorgeous Jasmine (2022), che avevano come direttore artistico Alessandro Michele che è stato alla guida di Gucci fino a novembre del 2022.

Anche questo nuovo capitolo è fantasioso e caratterizzato da quell’aria vintage che rende riconoscibili tutte le campagne Gucci, anche quando sono presenti colori brillanti.

Cyrus ha l’acconciatura mullet che ha sfoggiato per lungo tempo nelle passate stagioni e il suo outfit viola si abbina al colore della bottiglia dell’Eau de Parfum che, questa volta è lilla.

Gucci descrive questo profumo come gioioso, luminoso e potente, tutti aggettivi che valgono per la testimonial della fragranza. Le note floreali sono dominanti in questi profumi di lusso apprezzatissimi sul mercato e che rimandano a sensazioni profonde. A proposito di Gorgeous Gardenia la cantante disse che le ricordava il profumo di sua nonna che odorava sempre di fiori appena colti. L’impressione di poter tornare indietro nel tempo era ciò che più le piaceva di quel profumo.