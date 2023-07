Film stasera in TV da non perdere venerdì 28 luglio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA

I guardiani del destino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Matt Damon ed Emily Blunt in un film che tocca il tema del libero arbitrio in chiave thriller-fantascientifica.



FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth in una spy story ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.

Plutonio 239 – Pericolo invisibile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola HBO tra dramma e fantascienza. Un operaio di una centrale nucleare, gravemente malato, ruba del plutonio per venderlo al mercato nero.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Stuart Little – Un topolino in gamba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Hugh Laurie e Geena Davis in una commedia. Un topolino diventa la mascotte di una famiglia ma il gatto cercherà di sbarazzarsene.

Lasciarsi un giorno a Roma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film Sky Original con Edoardo Leo e Claudia Gerini. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro vita insieme.

FBI: protezione testimoni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bruce Willis e Matthew Perry in una commedia d’azione. Minacciato di morte dalla mafia, un killer si allea con un vicino di casa, un mite dentista.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ragione e sentimento, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Emma Thompson in un film tratto da un famoso romanzo di Jane Austen.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Army of One, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Survivor movie con Ellen Hollman. Catturata dai narcos che hanno ucciso il marito, un’agente speciale mostrerà le sue abilità.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Il mucchio selvaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Una banda di fuorilegge reclutata per combattere con Pancho Villa si schiera invece con i ribelli.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Twin – L’altro volto del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Teresa Palmer in un horror/thriller. Dopo la morte della figlia, una coppia nota che il gemello maschio si comporta in modo strano.

American sicario, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Danny Trejo in un thriller ispirato a una storia vera. Dopo un tradimento, un signore della droga cerca vendetta.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

Professor T, ore 21:20 su Rai 2

Seconda stagione della serie sul brillante criminologo affetto da disturbi ossessivi compulsivi.

Aspromonte – La terra degli ultimi, ore 21:20 su Rai 3

Marcello Fonte, Valeria Bruni Tedeschi e Sergio Rubini in un dramma ambientato in Calabria negli anni ’50.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

La ragazza e l’ufficiale, ore 21:20 su Canale 5

Serie TV ambientata nella Prima Guerra Mondiale che racconta l’amore tra una ragazza e un militare.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Radiofreccia, ore 21:15 su La7

Affresco generazionale diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi. Un’emittente radio diventa il ritrovo di sogni e rimpianti di alcuni ragazzi emiliani.

Paddock Live, ore 21:30 su TV8

Approfondimento sul Motomondiale insieme a tanti ospiti ed esperti in attesa della nuova gara.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.