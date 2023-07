Duran Duran, concerto benefico per aiutare Andy Taylor malato di cancro

Andy Taylor, chitarrista storico dei Duran Duran, ha un tumore alla prostata. Un tumore al quarto stadio, metastatico, che pare non lasciargli molta speranza. Tuttavia, l’artista sessantaduenne ha annunciato al podcast Rockonteurs l’inizio di una nuova terapia. Per supportare il loro compagno, e la ricerca in generale, i Duran Duran hanno deciso di organizzare un concerto benefico.

IL CONCERTO BENEFICO DEI DURAN DURAN

“Andremo nel nord della California per suonare molte delle canzoni che abbiamo scritto insieme al nostro caro amico, Andy Taylor, per aiutare lui e altri nella lotta contro il cancro alla prostata” ha annunciato Simon Le Bon, frontman dei Duran Duran, per spiegare lo speciale concerto del prossimo 19 agosto.

