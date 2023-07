Andrea Purgatori, l’ultimo saluto tra volti noti e tanta gente comune

I funerali di Andrea Purgatori sono stati celebrati nella Chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Il giornalista è morto il 19 luglio scorso all’età di 70 anni. A portarlo all’interno un picchetto di Vigili del Fuoco, nella cui caserma Purgatori ha trascorso molte ore da giovane cronista. Ad accoglierlo i tre figli, Edoardo, Victoria, e Ludovico, l’ex moglie Nicole Schmitz e la compagna Errica Dall’Ara. Fra le corone, quella di Roma Capitale, della Siae e dell’associazione dei famigliari delle vittime di Ustica.

Presenti molti volti noti e tanta gente comune.

Tra i protagonisti del giornalismo, dello spettacolo, della società civile: Andrea Salerno, Roberto Saviano, Laura Boldrini, Diego Bianchi, Massimo Gramellini, il magistrato Nino Di Matteo, Urbano Cairo, Enrico Mentana, Mogol, Massimo Giletti, Luca Telese e Francesco Pannofino.

Le parole di Roberto Saviano “Accanto al dolore c’è la consapevolezza che Andrea Purgatori ha insegnato che bisogna saper scegliere, e fare il giornalista significa decidere da che parte stare. Lo ha fatto con dignità, passione e senza paura. Ho il dono di avere imparato tanto da lui” ha detto ai cronisti Roberto Saviano.

Il ricordo del figlio Ludovico “Mio padre aveva una immensa dedizione per la ricerca della verità – ha detto il figlio Ludovico alla fine della cerimonia – per la quale combatteva sempre e a qualsiasi costo. Era una persona cocciuta e molto coraggiosa. Dietro a un modo di fare a volte burbero si nascondeva in realtà un grande cuore”.