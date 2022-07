Gael García Bernal e Diego Luna di nuovo insieme nella serie spagnola La Máquina

Gael García Bernal e Diego Luna sono stati scritturati per La Maquina, serie tv spagnola, dove interpreteranno rispettivamente un pugile a fine carriera e il suo manager

Reunion in vista per gli attori messicani Gael García Bernal e Diego Luna. I due, infatti, sono stati ingaggiati per la nuova serie spagnola intitolata La Maquina, della quale saranno anche produttori per la casa La Corriente del Golfo. Gael García Bernal e Diego Luna hanno già lavorato insieme nel film Y tu mama tambièn del 2001 accanto a Maribel Verdù. In questa pellicola, essi interpretavano due migliori amici che entrano in conflitto per conquistare una donna più adulta, incrinando il loro rapporto. I due attori si sono riuniti poi nel 2008 nella commedia messicana Rudo y Cursi dove avevano il ruolo di due fratelli in competizione tra loro per essere ingaggiati da una squadra di calcio di Città del Messico. La Maquina uscirà negli Stati Uniti d’America su Hulu Originals, anche se non è ancora stata ufficializzata una data certa della messa in onda.

TRAMA E ALTRI DETTAGLI DI LA MAQUINA

La serie tv La Maquina vede come protagonista Gael García Bernal che interpreterà un pugile invecchiato, mentre Diego Luna sarà il suo astuto agente che lo convince a tornare sul ring assicurandogli una sfida valida per il titolo. Craig Erwich, presidente della Hulu Originals e ABC Entertainment, ha accolto in maniera entusiastica l’ingaggio di Gael García Bernal e Diego Luna per l’opera: “Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con la Searchlight Television e con Gael, Diego e Marco che sono narratori di livello mondiale. Non vediamo l’ora di regalare al pubblico la loro storia”. Il Marco citato da Craig Erwich è Marco Ramirez, scritturato per essere lo showrunner di La Maquina. La reunion di Gael García Bernal e Diego Luna è stata commentata anche da Matthew Greenfield e David Greenbaum, presidenti della Searchlight Television: “La loro amicizia e la loro chimica sul set è qualcosa da provare”.

LA CARRIERA DEI DUE ATTORI

L’ultimo film che ha visto protagonista Gael García Bernal al cinema è stato Old del 2021 diretto da M. Night Shyamalan, ma egli vanta apparizioni anche in altre pellicole come Wasp Network, Coco, The Motorcycle Diaries, Deficit, No – I giorni dell’arcobaleno, Letters to Juliet e Amores perros, quest’ultimo uscito nel 2000 e che ha segnato il suo esordio nel mondo cinematografico. Diego Luna, invece, è salito alla ribalta negli ultimi tempi per aver prestato il volto a Cassian Andor in Rogue One: A Star Wars Story del 2016, un ruolo che riprenderà prossimamente nella serie tv a lui dedicata, intitolata Andor, e che sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).