Blonde, il trailer del film con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe￼

Il video rivela e conferma la cura dei realizzatori della pellicola nel cogliere nel dettaglio i momenti iconici della vita della diva. Nel trailer anche l’attore Bobby Cannavale

Gli appassionati di Marilyn Monroe, numerosissimi in ogni epoca, compresa quella presente, non saranno delusi dal look di Ana De Armas che compare nel traller di Blonde, la pellicola in cui si è misurata con la diva di Hollywood più esplosiva e amata di sempre. L’attrice il cui look per il film è già stato svelato in precedenza, è ora protagonista di questo video in cui compare anche il compagno di set, nello specifico Bobby Cannavale, chiamato a impersonare nel Joe DiMaggio, che fu uno dei mariti della Monroe. Ma altre sequenza anticipano nuove scene del film, anche esse molto rappresentative della vita della star, come una delle scene più famose de Gli uomini preferiscono le bionde, quella in cui Marilyn cantava Diamonds are a Girl’s Best Friends (che fa da colonna sonora al trailer)., Il trailer di Blonde che alterna in maniera elegante il bianco e nero con il colore ci offre anhce la talentuosa atttice spagnola con l’iconico abito bianco sfoggiato da Marilyn in Quando la moglie è in vacanza.

LE FOTO DI SCENA CON ANA DE ARMAS E IL RESTO DEL CAST

Quello di Ana De Armas in Blonde sarà un viaggio nella vita di una delle attrici più amate della storia del cinema ma sarà anche un racconto appassionante di quella che è stata l’ultima stagione d’oro della grande Hollywood, regno dorato dei sogni e degli incubi, specie per chi, come la Monroe, ha vissuto la gloria e le ripercussioni della fama planetaria concessa ai suoi divi.

In una delle nuove foto di scena diffuse sui social dell’atteso film di Andrew Dominik, la protagonista, nei panni perfetti di Marilyn, è al centro di uno scatto spontaneo che la coglie in un momento di baldoria. Con lei, che appare molto divertita, gli attori Xavier Samuel e Evan Williams, due dei tanti volti che compongono un cast ricchissimo e non privo di talenti della nuova cinematografia internazionale.

IL FILM CHE RIPRENDE IL VERO UNIVERSO DELLA VITA DI MARILYN

Anche questa foto è frutto di un lavoro che per volontà degli autori riprende scatti celebri e momenti di vita vissuta dell’attrice americana. Sebbene sia basato su un testo che romanza molto alcuni momenti e aspetti biografici della Monroe, Blonde è il risultato di un lavoro di ricerca minuzioso che non scontenterà i veri fan della star di A qualcuno piace caldo.

In ogni fotogramma sarà infatti possibile notare particolari, abiti o look noti agli appassionati della diva e la De Armas, a sua volta, sembra davvero perfetta in questo ruolo che apre senz’altro un nuovo capitolo della sua già fortunata carriera.

La pellicola, che sarà proiettata in concorso in anteprima al Festival di Venezia sarà poi disponibile in streaming su Netflix a partire dal 23 settembre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.