Bella Hadid entra nel mondo virtuale: dalle passerelle al Metaverso

La supermodella è già nel futuro con un progetto ultratecnologico

Giovane, famosa ma anche curiosa, la top model statunitense Bella Hadidè sbarcata nel Metaverso con il lancio di CY-B3LLA: una sua collezione di token non fungibili (11.111 non-fungible token NFT, acquistabili in collaborazione con la piattaforma reBASE) che la vede impegnata in dieci posti nel mondo con 10 artisti. Affascinata dal mondo virtuale, e dal mondo gaming, la supermodella si è ispirata al Giappone per realizzare scansioni in 3D del suo corpo. Oltre mezzo milione di persone si sono già iscritte all’evento e avranno la possibilità di acquistare NFT, finora presentati, oltre ad avare la possibilità di partecipare agli esclusivi incontri organizzati dalla venticinquenne.