Stasera Rai5 festeggerà l’ottantesimo compleanno del Maestro Riccardo Muti

Celebra l’ottantesimo compleanno del Maestro Riccardo Muti e la sua lunga collaborazione con i Wiener Philharmoniker il concerto che Rai Cultura propone alle 21.15 su Rai5, giorno in cui è nato il grande Maestro. Il concerto, registrato alla Scala di Milano lo scorso 11 maggio, ha segnato la conclusione della tournée italiana della prestigiosa orchestra austriaca, che con il Maestro Muti ha un legame fortissimo, testimoniato dai ben sei concerti di Capodanno da lui diretti nella sala dorata del Musikverein di Vienna.

Sui leggii la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Robert Schumann, iniziata il 30 maggio 1841 e terminata il 9 ottobre dello stesso anno, ma rielaborata dieci anni dopo anche a causa dello scarso successo della prima esecuzione; e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, scritta quasi di getto nell’estate del 1777, ed eseguita a Vienna il 30 dicembre dello stesso anno proprio dai Wiener Philharmoniker.

A Riccardo Muti è dedicato anche – alle 18.00 sempre su Rai5 – il concerto da lui diretto alla guida dell’Orchestra giovanile Cherubini, registrato al Teatro Mercadante il 19 marzo per inaugurare il Campania Teatro Festival. In programma, la Sinfonia spagnola di Mercadante e la Sinfonia n.9 in do maggiore D 944 di Schubert.