Lady Gaga guarda tutti dall’alto in basso: a spasso sui “trampoli” per le vie di New York

Troneggia su tutti mentre passeggia per le vie di New York, quasi come una equilibrista, su tacchi incredibilmente alti. L’esuberante Lady Gaga non smette mai di stupire e con i suoi “trampoli” di almeno 30 cm, sensualmente fasciata in un abitino nero, attira l’attenzione di molti nella Grande Mela… rischiando ad ogni passo di cadere e rompersi un caviglia. Sui social intanto le sue doti di pizzaiola dalle origini italiane destano qualche polemica tra i fan.



In un video postato su Instagram Lady Germanotta infatti mostra come prepara una pizza casalinga, dall’impasto alla salsa di pomodoro, tutto rigorosamente fatto con le sue mani. Lo “scandalo”, almeno per i puristi della pizza, arriva però quando la cantante premio Oscar la tira fuori dal forno, e a cottura ultimata aggiunge il pomodoro.

“Ma noooo, il pomodoro si mette sotto alla mozzarella!”, fanno notare i molti, che considerano il dettaglio quasi come un’offesa all’Italia. Qualità culinarie a parte Lady Gaga ha sicuramente qualcosa di più importante a cui pensare adesso però. La popstar si esibirà infatti ad inizio agosto in uno spettacolo speciale con l’amico Tony Bennett al Radio City Music Hall in onore del suo 95esimo compleanno. Greenpass richiesto e cellulari spenti durante lo show.

Tgcom24