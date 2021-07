Federica Pellegrini fa un doppio annuncio: le conferme su relazione e carriera

Federica Pellegrini è senza dubbio la nuotatrice più conosciuta e amata del nostro Bel paese. Da ieri tutti i riflettori sono ancora una volta puntati su di lei che al termine della gara olimpica ha deciso di parlare alla stampa dei suoi progetti futuri. Federica Pellegrini non solo ha dato l’annuncio ufficiale della sua relazione romantica ma ha anche preso un’importante decisione per la carriera. Ecco le parole della nuotatrice.

Federica Pellegrini: l’annuncio alle olimpiadi

La nuotatrice più famosa d’Italia si trova ancora una volta impegnata nelle competizioni olimpiche. Attualmente infatti, Federica Pellegrini è a Tokyo, dove ieri ha concluso la sua ultima gara nei 200 metri a stile libero. Vicinissima a compiere 33 anni, la Pellegrini ha conquistato il settimo posto nella competizione sportiva più importante del mondo.

Terminata la gara Federica ha parlato alla stampa, per dichiarare in modo ufficiale cosa attende la sportiva nel futuro. Federica Pellegrini ha infatti annunciato che i suo giorni nelle competizioni ufficiali sono terminati e che Tokyo è stata la sua ultima sfida. Dopo cinque finali olimpiche consecutive la nuotatrice è pronta a dire addio al mondo del nuoto agonistico.

Questa è stata quindi l’ultima volta che il pubblico ha potuto vedere la magnifica nuotatrice nella specialità che le ha regalato tante soddisfazioni. Dopo il primo argentonei 200 stile libero ad Atene, la medaglia d’oro ai giochi di Pechino, il quarto posto a Londra e il quinto a Rio, Federica lascia il nuoto con il suo record del mondo, stabilito in Cina nel 2008, ancora imbattuto.

Federica conferma la sua relazione amorosa

Annunciando il ritiro dalle competizioni Federica Pellegrini ha potuto finalmente confermare la relazione che finora aveva tenuto segreta. È a lui che la nuotatrice deve i successi degli ultimi tempi “se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche hanno fa” ha detto la, quasi, 33enne.

Il suo debutto in televisione come giudice di Italia’s Got Talent aveva infatti conquistato il pubblico e avrebbe potuto benissimo sostituire la carriera sportiva dell’atleta che, già da tempo, iniziava a risentire gli effetti dell’età. Federica Pellegrini però è rimasta nel mondo del nuoto agonistico proprio grazie al suo allenatore Matteo Giunta.

Ieri, dopo l’annuncio del ritiro dalle competizioni, Federica ha potuto svelare la relazione segreta che da tempo legava istruttore e allieva. Nella sua dichiarazione la nuotatrice ha detto “La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo”.

Ha poi proseguito elogiando Matteo Giunta dicendo “È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale” e parlando di progetti con lui Federica ha dichiarato “spero lo sarà anche in futuro”. In ultimo Federica Pellegrini ha aggiunto sul compagno “È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

