Disney+ ordina la serie originale Wedding Season

Disney+ continua a puntare sui contenuti originali dando il via libera alla serie Wedding Season, un drama di 8 episodi destinato alla sezione Star, la piattaforma internazionale dedicata ai contenuti per adulti. Lo anticipa Deadline che già qualche settimana fa aveva accennato all’intenzione di Disney+ di dedicare più spazio ai contenuti seriali originali europei.

Cosa sappiamo di Wedding Season

Wedding Season, che si presenta come una serie che mescola generi come l’avventura, l’azione e la commedia romantica, è prodotta dai produttori della serie gialla The Salisbury Poisonings e da Jax Media, già dietro al successo della serie Netflix Emily in Paris. Scritta da Oliver Lyttelton (Cheaters), la serie si concentra su Katie, una bellissima sposa che proprio nel giorno del suo matrimonio si ritrova circondata dai cadaveri del suo (potenziale) marito e di ogni membro della sua famiglia. “La polizia pensa che sia stato l’amante di Katie, Stefan. Stefan pensa che sia stata Katie. Katie pensa che sia stato il suo ex marito. Nessuno sa quale sia la verità”, si legge nella descrizione ufficiale.

Il progetto, il cui team di produzione comprende Lyttelton, Chris Carey, Laurence Bowen, Toby Bruce, Lilly Burns, Brooke Posch e Tony Hernandez sarà diretto da George Kane, già regista delle serie Timewasters e Crashing. Per Disney+ si tratta della quindicesima produzione originale europea ordinata ufficialmente e tra queste ci sono anche le serie italiane Le fate ignoranti e il drama The Good Mothers; l’obiettivo è dare vita a ben 50 nuovi progetti entro il 2024.

Le dichiarazioni

Johanna Devereaux, direttrice dei contenuti sceneggiati di Disney+ per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, ha dichiarato: “Quando abbiamo letto per la prima volta le brillanti sceneggiature di Oli per Wedding Season, abbiamo riso a crepapelle… e volevamo disperatamente scoprire cosa sarebbe successo dopo. È una serie avvincente, che sfida il genere, piena di colpi di scena”.

Carolina Mautone, comingsoon.it