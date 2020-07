Rai1, stasera secondo appuntamento con “Sorelle”

Torna alle 21.25 su Rai1, il secondo appuntamento con “Sorelle”, la fiction con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Loretta Goggi. La storia riprende dal ritrovamento di un cadavere in un fiume. E’ quello di Elena. Chiara, la protagonista della serie, è incredula e non riesce a comprendere come la sorella possa aver fatto una fine simile. Si parla di suicidio, un’ipotesi che lei scarta però a priori, anche se tutti gli indizi portano a credere che sia questo ciò che è realmente accaduto. Ad aiutarla nelle sue indagini volte a scoprire cosa sia accaduto a sua sorella arriva anche Daniele, fidato collaboratore di Chiara, nonché da sempre innamorato di lei. Riusciranno a capire cosa si cela dietro questo mistero?