LP, tour italiano rimandato

Buone notizie per i tanti fans di LP: dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus, la cantautrice americana tornerà sui palcoscenici italiani nell’estate del 2021. Ad annunciarlo con un comunicato stampa è la D’Alessandro e Galli di Viareggio che organizza le date italiane della tournée. LP recupererà i concerti di Marostica e Firenze rispettivamente l’8 e il 20 luglio e tornerà a Torino dove il concerto del 7 luglio si sposterà dal Gru Village allo Stupinigi Sonic Park. A questi tre concerti già programmati prima del lockdown si aggiunge una data alla Cavea Auditorium di Roma il 19 luglio 2021 che segnerà il ritorno di LP nella capitale dopo tre anni. I biglietti già acquistati per i concerti di Marostica e Firenze saranno validi per le nuove date, mentre gli spettatori di Torino già in possesso del biglietto dovranno cambiarlo, assistiti dagli steward, la sera stessa del nuovo concerto a Stupinigi.