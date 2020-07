La dedica di Benedetta Rossi per il compleanno del marito: 48 anni, oltre 20 insieme

Innamorati ma anche soci, la food blogger e il compagno si sono conosciuti ai tempi dell’università. Ecco un bilancio del loro amore

Non c’è tempo in casa Rossi per i festeggiamenti. Benedetta è tutta intenta a registrare le nuove puntate del suo programma ‘Fatto in casa per voi’, mentre il marito Marco Gentili si occupa di ottimizzare i suoi canali social. Ma la foodblogger non rinuncia a dedicare un post per il compleanno del suo Marco, l’uomo della sua vita, compagno e socio, che proprio oggi compie 48 anni.

“Buon Compleanno Marco! Anche quest’anno dovrai accontentarti di un bacio perché non riuscirò a farti né la torta né il regalo”, scrive Benedetta su Instagram, a corredo di due foto in cui dà un bacio sulla guancia all’adorato marito. Poco tempo a disposizione per la coppia (tanto che qualche giorno fa la cuoca ha avuto un piccolo crollo), ma per una buona causa: l’enorme successo ottenuto con le videoricette pubblicate su Facebook, YouTube e Instagram.

Oltre 4mila i messaggi di auguri arrivati in calce al post da parte di amici e follower, compresi quelli della conduttrice Simona Ventura, fan d’eccezione di Benny.

Già perché il marito è parte integrante del successo di Benedetta. Per lei, infatti, Marco, sposato nel 2009 dopo averlo incontrato all’università, è stato “quello che c’ha messo il coraggio ogni volta che io non ne avevo”, come ha confessato tempo fa in un’intervista. “E’ stato lui a comprarmi il primo cavalletto”, ha aggiunto. Tutto è partito nel 2009, e precisamente dalla curiosità dei clienti che Benedetta serviva all’agriturismo di famiglia ad Altidona, nelle Marche. “Gli ospiti mi chiedevano le ricette e io le caricavo su YouTube”, su un vecchio canale che ha raggiunto presto 100mila visite.

Un successo costruito con amore, professionalità e passione passo dopo passo, che negli anni li ha resi non solo amanti ma anche soci. Dal 2015 infatti Rossi risulta amministratore della MAUI Media Srl, società titolare del trattamento dei dati personali del sito Fatto in casa da Benedetta, di cui il marito è fondatore e CEO.





