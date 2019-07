Lunedi andrà in onda, su Rai1, il film “The double – Doppia identità”

Sarà il film “The double – Doppia identità”, il thriller con Richard Gere, Topher Grace e Martin Sheen, il protagonista della seconda serata (in onda alle 23.40) di lunedì su Rai1. Washington: un senatore degli Stati Uniti d’America viene assassinato con modalità che fanno pensare ad un killer sovietico inattivo da tempo, nome in codice Cassio. Per indagare viene richiamato in servizio l’ex agente della Cia in pensione Paul Stepherdson, che gli aveva dato la caccia per anni. Come aiuto per le investigazioni, viene affiancato dal giovane agente Fbi Ben Geary, la cui tesi di laurea era proprio su Cassio. L’esito delle indagini sarà sconvolgente.