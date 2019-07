“Uomini e donne”, Gianni Sperti: “Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone”

Gianni Sperti, lo storico opinionista del programma Umoni e Donne, condotto dal Maria De Filippi su Canale 5, ha detto chiaro e tondo di esser stufo di esser preso per i fondelli. Il ballerino ha infatti rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale spiega che dopo quanto accaduto con Sara Affi Fella, oltre ai telespettatori, anche lui e Tina Cipollari, – con la quale fa coppia fissa nel programma -, sono ormai diffidenti nei confronti di tronisti e corteggiatori.

Ma come vuole evitare di cadere ancora negli inganni? Con una maggiore severità. “Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i propri comodi. In quei casi, in quelle situazioni sarò durissimo”. Il ballerino poi aggiunge: “Devo sistemare un po’ di pratiche che non mi hanno convinto quest’estate. Ho bisogno di ricevere qualche spiegazione”.

Non solo il Trono Classico ha infatti fatto brutti scherzi, ma anche i cavalieri e le dame del Trono Over non si sono dimostrati più “maturi”. Gianni, quindi, è pronto a dare del filo da torcere ai furbetti, ma per il momento, dopo aver trascorso qualche giorno a Londra con la sua nipotina, si dedica al relax in India.

Liberoquotidiano.it