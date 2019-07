Greta Thunberg rockstar, è ospite dell’album dei The 1975

L’attivista svedese è la voce narrante del brano «The 1975» (disponibile da oggi) che anticipa il nuovo disco della rockband inglese del momento

Greta Thunberg rockstar. Quella dell’attivista svedese è la voce narrante del brano (disponibile da oggi) che anticipa il nuovo album dei The 1975, la rockband inglese del momento, considerati i nuovi Radiohead e già arrivata in vetta alla classifica Uk e nella top 5 americana. Scelta inusuale quella di lanciare un album non con un classico singolo.Greta non canta in «The 1975» (c’è sempre stato un brano con questo titolo nei primi tre album), il suo è uno speech che ha come sottofondo una delicata strumentale della band guidata da pianoforte e archi. Una traccia da 4 minuti e 55 secondi in cui la svedese racconta il suo pensiero sulla «crisi ecologica e climatica» che stiamo vivendo. «Stiamo perdendo la battaglia» perché «le generazioni più vecchie hanno fallito, i movimenti politici hanno fallito, ma non ha fallito l’homo sapiens».L’altro giorno i The 1975 avevano oscurato i social, poco dopo aver postato quella che sembrava una copertina. Una banda gialla con il nome del gruppo, la ripetizione in diverse lingue della scritta «Notes on a Conditional Form» (titolo del disco) e un adesivo con stampato «Wake Up!» (sveglia!). È proprio Greta a dare la sveglia nel discorso e a chiedere di cambiare regole. «Non è più il tempo per la disobbedienza civile, è il momento della ribellione».

Andrea Laffranchi, corriere.it