Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamoratissimi sui social

Manila Nazzaro e Stefano Oradei più innamorati che mai sui social: dalle pose mano nella mano alle coccole al sole in un tripudio di passione. Ci hanno messo un po’ a sdoganare la loro relazione, ma ora non si fermano più e accontentano i follower curiosi mostrando alcuni scorci di vita di coppia. Non solo Storie, la ex Miss Italia dedica finalmente al suo partner anche uno scatto in un post: “Una giornata bellissima in uno dei borghi più belli d’Italia e tanta amicizia e amore” scrive accompagnando la didascalia con un cuoricino bianco. Cuori e dediche anche da parte del ballerino Stefano Oradei alla sua dolce Manila Nazzaro con cui si fotografa “hand to hand”. “Tu mi fai stare bene, mi fai stare bene e di stare bene non mi stanco mai” scrive con il sottofondo della canzone di Biagio Antonacci.

Sempre insieme

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trascorso il fine settimana a Fregene e hanno postato foto mentre prendevano il sole accoccolati l’uno all’altra. Poi via verso Pacentro, in provincia de L’Aquila per un impegno di lavoro della ex reginetta di bellezza. Il ballerino l’ha accompagnata e seguita durante le tappe del suo tour in Abruzzo lasciandosi fotografare con lei mano nella mano mentre passeggiano per le viette di uno dei borghi più belli d’Italia.

Manila pazza d’amore per Stefano

Tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei la passione è proprio esplosa irrefrenabile. Lui le dedica spesso frasi, canzoni, poesie, lei risponde con interviste schiette e semplici: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”, ha svelato alla rivista Confidenze. La storia tra la ex Miss Italia e il ballerino non è andata giù però a Lorenzo Amoruso, con cui la Nazzaro ha avuto una relazione durata più di 5 anni. “Pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona”, aveva detto l’ex calciatore nel corso di una diretta social riferendosi alla sua ex. L’addio tra Manila e Lorenzo è arrivato dopo la partecipazione della conduttrice al “Grande Fratello Vip”, quando già si parlava di nozze imminenti.