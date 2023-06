Cosa c’è dietro la scomparsa di Kata? Pochi i punti fermi in questa drammatica storia: due filmati che riprendono la bambina di cinque anni pochi minuti prima di sparire e un video di una lite furibonda tra nuclei familiari che si contendevano l’occupazione abusiva delle stanze dell’ex albergo Astor di Firenze. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti a ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, mercoledì 28 giugno, alle 21.20, su Rai 3.

E poi la telefonata di un signore giunta al centralino della trasmissione: “Cercate mia moglie”. Ma per la giustizia italiana quest’uomo la moglie l’ha uccisa e ne ha occultato il cadavere. Come mai vuole fare un nuovo appello?

E ancora: Maria, scomparsa dalla provincia di Campobasso, è stata investita e nascosto il corpo? È quello che si chiede la figlia, che a ‘Chi l’ha visto?’ fa un appello a chi quel giorno passava da quelle parti.