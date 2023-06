Blanco e Martina Valdes in crisi, vacanze separate

Blanco è a Portofino e Martina Valdes in Sardegna. Vacanze separate per il cantante, ex vincitore di Sanremo, e la ballerina che secondo indiscrezioni sarebbero in crisi. Lui è solito commentare e inviare una pioggia di like alla sua bella, ma sotto le immagini in spiaggia in bikini tutto tace. Un indizio che la coppia sta scoppiando? I social sono sempre il primo sintomo di qualcosa che non va. Basta un like non messo o un commento non fatto, quando invece i follower sono abituati a leggerne in quantità, per dedurre che c’è aria di crisi in una coppia. Così è successo a Blanco e Martina Valdes, che per di più stanno facendo vacanze separate.

Blanco a Portofino

Martina Valdes in bikini, Blanco con la schiena ustionata. L’ex vincitore di Sanremo e la ballerina sono al mare ma in due località diverse. Lui è nel Golfo del Tigullio e da lì posta immagini della pelle scottata dal sole e pubblica sdraiato su un lettino della spiaggia di Santa Margherita Ligure. Martina invece è arrivata a Olbia dove ad attenderla c’era un’amica e mostra immagini sulla sabbia in due pezzi. Sotto le foto ad alto tasso erotico nemmeno un commento di Blanco. Strano.

La storia d’amore con Martina

La storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes è nata oltre un anno fa. Loro hanno voluto ufficializzarla a Parigi durante una fuga d’amore dopo l’Eurovision 2022. Complicità, passione e presenza costante erano gli ingredienti del loro rapporto e in una delle ultime dediche che il cantante aveva fatto alla fidanzata aveva scritto: “Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare.”