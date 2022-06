Luxottica, gli occhiali da sole più famosi dai Rayban ai Vogue Eyewear. FOTO

Da oltre 60 anni l’azienda fondata da Leonardo Del Vecchio (in foto), anche presidente del marchio, scomparso a 87 anni e protagonista di una storia imprenditoriale di straordinario successo, è conosciuta come leader nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole e da vista sul mercato globale. Ecco i marchi più celebri del gruppo che, di fatto, hanno segnato in maniera inconfondibile con lo stile italiano la storia della moda e del costume.

Quando si parla di Luxottica, azienda italiana fondata da Leonardo Del Vecchio ed eccellenza globale per la produzione e la distribuzione di occhiali, non si può non menzionare Ray-Ban, marchio iconico indossato da teste coronate e da personaggi celebri del mondo dello spettacolo e non solo. La storia e il massiccio utilizzo degli occhiali da sole Ray-Ban, di cui esistono modelli famosissimi, come gli “Aviator”, i “Wayfarer”, i “Predator”, hanno dato vita a veri e propri miti che fanno parte della cultura pop.

Il marchio italiano di storia ultracentenaria Persol (nel gruppo Luxottica fin dalla metà degli anni Novanta) è stato utilizzato in ambito militare e sportivo ma ha spopolato per gli utilizzi più comuni ed è tra i più amati dai divi di tutto il mondo.

Ultra riconoscibili per il design avvolgente e le lenti, spesso a specchio, che aumentano le prestazioni sportive, gli occhiali da sole Oakley sono diventati un must anche degli appassionati di moda che li indossano anche a contrasto con i loro outfit. Il marchio californiano si occupa di abbigliamento e accessori per lo sport a tutto tondo.

Come suggerisce il nome, lo stesso della prestigiosa rivista di moda, Vogue Eyewear ha offerto fin dalla sua nascita, negli anni Settanta, proposte di occhiali da sole e da vista glamour, legati alle tendenze del momento.

Dal design rétro e amatissimo dalle star, Oliver Peoples è un brand di occhiali da sole e da vista molto diffuso tra le star di Hollywood.

Nati in Florida con la vocazione di essere adatti a tutte le attività che hanno a che fare col mare, dalla pesca alla navigazione, gli occhiali da sole Costa del Mar di recente hanno anche una linea prodotta con i materiali riciclati tra cui le reti da pesca. Il marchio è nel gruppo Luxottica dal 2019.

Valentino Eyewear è uno dei marchi con cui Luxottica ha siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di collezioni di occhiali da sole e da vista. Ecco un modello col classico decoro Roman Stud tipico della Maison.

Anche gli occhiali da sole e da vista Versace sono frutto di un accordo di licenza tra la casa di moda con la Medusa e Luxottica. Questa è una delle foto della recente campagna pubblicitaria Versace Eyewear con protagonista l’attore Cole Sprouse.

Sia i gli occhiali Prada Eyewear che quelli Miu Miu Eyewear sono prodotti e distribuiti in tutti e cinque i continenti dal gruppo Luxottica. In foto, un modello Prada indossato dall’attore Jeff Goldblum, ospite della sfilata maschile milanese della stagione estiva 2023.

Nel gruppo Luxottica figura anche Dolce e Gabbana, i cui occhiali da sole e da vista hanno come indossatori d’eccezione per questa stagione la coppia di star formata da Jennifer Lopez e David Gandy.

Anche Chanel è un altro dei brand di prestigio parte dell’elenco di case di moda che hanno dato licenza a Luxottica di produrre e distribuire i propri modelli da sole e da vista. Ecco Lily-Rose Depp in un’immagine di campagna del marchio francese.