In vendita la casa a Los Angeles di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni mette in vendita la casa in America, casa in cui è nato Leone

Chiara Ferragni ha affidato la vendita della casa a Los Angeles ad un esperto del settore e del posto. La casa dell’influencer e imprenditrice a Los Angeles si trova vicino la West Hollywood, in una zona ben servita ed è un’abitazione del 1918. La casa è su un piano solo, si affaccia su una strada alberata come quelle che si vedono nei film americani. Ha quattro letti e tre bagni, l’arredamento è moderno e ha una grande zona living, un open space che comprende soggiorno e cucina e i pavimenti sono in legno di quercia a listoni larghi. Molti se la ricordano perchè Chiara Ferragni e il marito Fedez ricevettero la visita di Pio e Amedo in una puntata di Emigratis.

La stessa Chiara Ferragni ha ricondiviso nelle sue storie di Instagram l’annuncio della sua prima casa, che comprò un anno prima che nascesse Leone, nel 2017. Così’ ha commentato Chiara nelle stories che mostravano l’annuncio: “Mi mancherai, bellissima casa”.

Il prezzo di vendita è fissato a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.550.000 euro.