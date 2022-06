Depeche Mode, svelata la causa di morte di Andy Fletcher

Aun mese di distanza dalla scomparsa di Andy Fletcher, gli altri membri dei Depeche Mode Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato le cause della morte del tastierista. Egli ha subìto una dissezione aortica, risultata fatale

Il 26 maggio 2022 i Depeche Mode hanno perso il loro tastierista Andy Fletcher, scomparso a Londra all’età di 60 anni. Una notizia che ha sconvolto non solo Dave Gahan e Martin Gore, gli altri membri della band, ma anche i loro innumerevoli fan, che hanno dovuto dire addio ad Andy Fletcher, fondatore del gruppo nel 1980. A distanza di un mese, i Depeche Mode hanno svelato la causa ufficiale della morte dell’ormai ex tastierista.

LA CAUSA DELLA MORTE DI ANDY FLETCHER

Attraverso un lungo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, i Depeche Mode Dave Gahan e Martin Gore hanno voluto condividere con i fan le notizie sulla morte di Andy Fletcher. Un paio di settimane fa, i medici legali hanno fornito gli ultimi esami effettuati sul corpo dell’ex tastierista, che hanno confermato che egli ha subìto una dissezione aortica. Per i meno esperti in materia, essa si verifica quando lo strato interno dell’arteria principale presente nel nostro corpo si lacera, un evento che permette al sangue di dividere lo strato medio e interno dell’aorta: quando il sangue supera la parte esterna dell’aorta, risulta fatale. Secondo i medici, nonostante la dissezione aortica non sia un qualcosa di così comune, colpisce in media gli uomini tra i 60 e i 70 anni, come confermato purtroppo da quello che è capitato ad Andy Fletcher. L’unica “consolazione”, come scrivono Dave Gahan e Martin Gore, è che Andy “se n’è andato in maniera naturale e senza ulteriori sofferenze”.

I DEPECHE MODE RICORDANO ANDY FLETCHER

Il lungo post su Instagram si chiude con Dave Gahn e Martin Gore che rivelano di aver tenuto un evento a Londra la scorsa settimana, proprio in memoria del loro ex tastierista. Andy Fletcher è stato celebrato insieme agli amici e ai familiari, in una stanza piena di ricordi dove, oltre a momenti di commozione, è stata strappata anche qualche risata. Dopo averli fondati nel 1980, Andy Fletcher non ha mai abbandonato i Depeche Mode, con i quali ha pubblicato ben 14 album, l’ultimo dei quali Spirit nel 2017. Nel 2020, invece, Andy Fletcher e gli altri membri dei Depeche Mode sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento importante che certifica come la band abbia fatto la storia della musica non solo britannica, ma mondiale.