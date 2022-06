Alessandra Amoroso nega un autografo: le critiche sui social e la sua risposta

La cantante ha deciso di scrivere un lungo post per spiegare il suo comportamento, oggetto di critiche sui social. “Ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili”

Le polemiche stanno travolgendo Alessandra Amoroso, dopo la diffusione di un video in cui la cantante rifiuta di fare l’autografo ad una sua fan. La bufera, che sta moltiplicando soprattutto i commenti sui social, ha portato Amoroso a replicare attraverso le Instagram Stories.

ALESSANDRA AMOROSO, COSA ERA SUCCESSO

L’artista 35enne era stata ripresa mentre rifiutava cortesemente ma in maniera decisa la richiesta di una fan, presente al Tim Summer Hit a Roma, di farle un autografo sopra un cuscino. “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male – ha risposto Alessandra Amoroso alla sua ammiratrice – E io queste cose non sono abituata a farle”. Il rifiuto della cantante, però, non è piaciuto al popolo dei social. “Nel tempo che ha perso per dire questa cosa firmava tutti i cuscini delle prime 3 file” ha commentato un utente. “Allora non dovrebbe farli mai a nessuno in quanto non potrebbe mai farli a tutti i presenti” ha scritto un altro. “Chiedete a Gianni Morandi quanto tempo si ferma con i fans per firmare autografi. E imparate, con tutto l’amore per Alessandra che è una bravissima persona” ha osservato un altro.

ALESSANDRA AMOROSO, LA SUA REPLICA

Alessandra Amoroso ha deciso di rispondere alle polemiche attraverso un messaggio scritto, pubblicato sulle stories di Instagram. “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits – ha esordito la cantante, ex vincitrice di Amici – Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti” ha spiegato nel post. Per l’artista, quindi, era più importante riuscire a salutare tutti i presenti, mentre a suo dire firmare autografi avrebbe reso felici solo pochi fan. “Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore. Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!” ha concluso Alessandra Amoroso.