Elisabetta Gregoraci lancia la sua prima canzone con Alan Palmieri, esce “Anno Zero”

A ritmo di un reggaeton gioioso ed energico Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri annunciano ufficialmente l’arrivo dell’estate e il ritorno di “Battiti Live”. I due storici conduttori del programma musicale di Radionorba (visibile su Italia Uno a partire da metà luglio) si sono cimentati in una canzone, “Anno Zero”, che ha il sapore delle hit da spiaggia e della voglia di ricominciare.

“E’ una canzone nata per gioco”, spiega il direttore artistico di Radionorba e di Battiti Live, Alan Palmieri, “e neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti”. La conduttrice gli fa eco e risponde: “Meno male che lo ammette!”, ammettendo: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.

