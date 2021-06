Amici 20, la madre di Giulia Stabile critica la figlia ma la ballerina smentisce l’intervista

La mamma della vincitrice di Amici, la ballerina romana Giulia Stabile, Susi Castaner, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, destinata a far discutere. La mamma di Giulia ha parlato del rapporto con sua figlia e della distanza che sente ultimamente da parte sua, complice il grande successo dopo la fine del talent e tutti i vari impegni.

“Io e mio marito non la vediamo praticamente più – ha dichiarato mamma Susi al settimanale diretto da Rolando Repossi – è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”.

L’intervista è stata seccamente smentita da Giulia che ha fatto sapere che non ne era a conoscenza in quanto non l’avrebbe mai rilasciata.

In attesa di una ulteriore smentita o conferma da parte di Susi, le dichiarazioni sono ben chiare: “Mia figlia mi trascura“. E su Sangiovanni ha dichiarato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità“.

