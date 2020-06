Lutto per Romina Power: è morta la sorella Taryn

Romina Power: è morta la sorella Taryn. L’annuncio della cantante e attrice su Instagram con diversi post e foto d’infanzia.

Un lutto tremendo ha sconvolto Romina Power: è morta Taryn, l’amata sorella. Aveva 67 anni ed è scomparsa nella serata del 26 giugno nella sua casa del Wisconsin. Taryn era malata da tempo di leucemia, e ha combattuto strenuamente nell’ultimo anno e mezzo. Attrice durante la propria gioventù, era la secondogenita del grade Tyrone Power e di Linda Christian, la sua seconda moglie.

L’annuncio è stato dato dalla stessa Romina con un post su Instagram in cui ha caricato un video in cui canta divertita insieme alla stessa Taryn. Scrive la cantante: “Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9.53 ieri a casa sua nel Wisconsin”.

Continua l’ex moglie di Al Bano: “Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita”.

Taryn era nata nel 1953. Madre di quattro figli e nonna di altrettanti quattro nipoti, per anni era stata assidua frequentatrice della tenuta di Cellino San Marco dove abitava la sorella Romina con il marito Al Bano.

Tra l’altro, negli anni Settanta era stata protagonista di un gossip che aveva fatto chiacchierare molto l’Italia. Secondo alcune testate, aveva avuto un flirt con Franco Carrisi, fratello di Al Bano. Tale flirt è stato però recentemente a smentito.





Notiziemusica.it