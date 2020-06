L’attore Robert Hartwell compra una casa costruita da schiavi: “Fiero di essere libero, nero e gay”

Il gesto compiuto da Robert Hartwell sta facendo il giro del mondo. L’attore ha acquistato una casa costruita nel 1820 da schiavi. In questo modo, ha voluto rendere omaggio alla memoria dei suoi antenati. Ha ammesso che vorrebbe tanto poter dire loro che 200 anni più tardi un uomo libero, nero e gay, ha potuto comprare quella casa e riempirla d’amore.

Robert Hartwell è un attore che ha recitato a Broadway in spettacoli come Hello, Dolly! e Motown the Musical, nonché fondatore di The Broadway Collective, scuola con cui si pone l’obiettivo di formare la futura generazione di attori e ballerini che porteranno in scena l’arte del musical. In queste ore siti come CBS, People e diverse testate internazionali stanno parlando del gesto simbolico da lui compiuto.



L’attore, infatti, ha acquistato una casa che è stata costruita nel 1820 da schiavi e l’ha dedicata alla memoria dei suoi antenati: “Non sono mai stato così orgoglioso di essere un uomo nero”.

Sul suo profilo Instagram, Robert Hartwell ha raccontato di essersi innamorato istantaneamente di quella grande casa bianca. Quando ha chiesto al venditore di poterla vedere, però, gli è stato detto che venivano accettate solo offerte in contanti e che di certo questa condizione lo avrebbe escluso dal tavolo dei possibili acquirenti:

“Tre settimane fa ho trovato questa casa online. Ho detto: “Questa è la mia casa”. Ho chiamato il venditore e mi è stato detto che si accettavano solo offerte in contanti e che “Sono sicuro che questo ti toglierà dal tavolo degli acquirenti”. Non sottovalutate mai un uomo nero che lavora sodo. Ho visto la casa la scorsa settimana e quando sono entrato ho saputo con certezza che quella era la mia casa”.

La casa, secondo quanto racconta l’attore, sarebbe stata costruita da schiavi nel 1820. Oggi Robert Hartwell vorrebbe tanto dire ai suoi antenati che – 200 anni più tardi – un uomo nero e libero ha potuto acquistarla. Il suo gesto è un modo per rendere omaggio a coloro che “si sono spezzati la schiena” per costruirla e intende “riempirla d’amore”. Si è già messo all’opera per i lavoretti di manutenzione necessari:

“La casa è stata costruita nel 1820 per la famiglia Russell che possedeva un cotonificio in città. La schiavitù era ancora legale. Quando l’agente immobiliare mi ha chiesto perché volessi una casa tanto grande, ho detto che era ‘una mossa generazionale’. So che questa casa è troppo grande per me, ma mi sarebbe piaciuto dire ai miei antenati – quando si spaccavano la schiena nel 1820 per costruire questa casa – che 200 anni più tardi un uomo libero, nero e gay, l’avrebbe comprata e riempita d’amore. Che quell’uomo avrebbe trovato un modo per acquistarla anche se 200 anni più tardi, c’è ancora qualcuno che pensa che non possa sedere al tavolo di chi fa un’offerta. Abbiamo costruito i nostri tavoli. Non sono mai stato così orgoglioso di essere un uomo nero. Venite nella mia casa bianca quando volete. Non vedo l’ora di ricevervi! Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Sono il proprietario”.

