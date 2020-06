Elisabetta Gregoraci: ‘Per tenermi in forma seguo le dirette di Michelle Hunziker su Instagram’

La bella showgirl svela i segreti della sua forma fisica top

Il suo corpo è tonico come non mai: a 40 anni è una vera Madre Natura

Elisabetta Gregoraci svela i segreti della sua forma fisica top. A 40 anni la bella showgirl ha un corpo tonico e definito: è una vera Madre Natura. “Per tenermi in forma seguo le dirette di Michelle Hunzieker su Instagram”, rivela la calabrese, ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, 10 anni, a Gente.

“Ci credi se ti dico che ho preso due chili? Sono diventata la regina del tiramisù e, da buona calabrese, alla pasta con sughi elaborati non rinuncio”, confida Elisabetta Gregoraci al settimanale.

Nonostante i due chili in più, è strepitosa. La mora spiega come fa a essere così smagliante dopo la lunga quarantena: “Ho fatto anche un pochino di sport e continuo anche in questo periodo: cammino per 50 minuti, salite e discese all’aria aperta, vicino a casa, e mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento”.

Elisabetta rivela che deve tutto al suo Dna: “Ho preso da papà Mario, abbiamo la stessa struttura asciutta, con muscoli allungati.Mio figlio Nathan, che adesso ha 10 anni, a volte mi guarda e dice: ‘Mamma, io non ho i tuoi addominali né il tuo metabolismo’. Lui è bellissimo, gioca a pallone e, crescendo, se si allenerà con costanza, diventerà ancora più tonico di me. Al momento è un po’ golosetto”.

E’ serena e assolutamente single. In merito alle faccende di cuore Elisabetta chiarisce: “I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga, lo ammetto. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare. Sto attraversando un periodo di grande serenità, mi sento più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno. Anche se il vero e unico amore al momento è mio figlio, che tra l’altro è anche piuttosto geloso e protettivo. Sta terminando la scuola online ed è piuttosto bravo, poi anche per lui inizieranno le vacanze”.

La Gregoraci presto tornerà in tv: “Sono felicissima per- ché torno alla conduzione di ‘Battiti Live’, il programma musicale che su di me ha un potere energizzante. Lo faccio per il quarto anno consecutivo e saranno sei puntate in onda su Italia 1. Ovviamente il format sarà diverso, ci saranno cambiamenti nel rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ma sarà bellissimo”.

