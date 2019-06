Rai Radio1, domenica torna “Donne in prima linea”: Andrea Delogu è la guest star della puntata

Domenica alle 8,30 su Rai Radio1, Maria Teresa Lamberti condurrà una nuova puntata di ‘Donne in prima linea’. On air Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica su Radio2, e Barbara Garlaschelli, scrittrice e blogger. Le due protagoniste della puntata, che hanno avuto esperienze drammatiche, racconteranno come sia possibile anche dal dolore e dalla malattia trovare lo spunto per rinascere, per raggiungere nuovi, sorprendenti traguardi. Per comunicare con la redazione, la mail è donneinprimalinea@rai.it