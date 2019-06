De André commossa per le dolci parole del suo Gennaro: “L’amore è il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita”

Con Francesca De André, la commozione si amplifica sul web. Specie su Instagram, mezzo prediletto dalla ex gieffina che ha voluto rivelare tutte le sue dolci emozioni per il suo Gennaro Lillio. I due ormai non si staccano più, vivono h24 uno affianco all’altro, vivendo insieme tutti gli eventi del quotidiano. Instagram, dicevamo, è diventato il megafono delle belle emozioni della De André. Un megafono che diffonde amore e devozione sentimentale. La De André su Instagram ha fatto dono dei suoi seguaci di un momento revival vissuto all’interno delle mura di Cinecittà. Un momento tenero che vedeva Lillio intento a identificare il grande mistero dell’amore che per lui è “il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita. E sarà la cosa che ti farà star bene e ti renderà anche più tranquilla a te come persona. L’amore. Quando avrai quello avrai tutto”. Il romanticismo di Lillio ha fatto centro all’epoca e continua a fare centro, visto che la De André ha reso quel pensiero il centro di un suo post su Instagram.