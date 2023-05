Tra Simone Rugiati e Claudia Motta è finita per colpa di… Giorgio Pasotti?

Tra Simone Rugiati e Claudia Motta la storia d’amore è giunta al capolinea. Lei ha confermato la rottura di cui si vociferava da qualche tempo, senza però dilungarsi sui motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Secondo alcune voci che stanno circolando, tra la modella e lo chef ci sarebbe stato un terzo incomodo: Giorgio Pasotti, a sua volta impegnato con Claudia Tosoni.

La storia d’amore tra Simone Rugiati e Claudia Motta è finita bruscamente all’indomani del rientro della modella dall'”Isola dei famosi” per motivi di salute. Mentre lei si trovava in Honduras, lo chef si era lasciato andare a una dichiarazione d’amore da rubare il cuore ma al ritorno di lei è calato il gelo. Non è nemmeno chiaro se si siano rivisti o no dopo la fine dell’esperienza al reality. Secondo voci di corridoio, a determinare la fine della relazione sarebbe stato un avvicinamento pericoloso della ex naufraga a Giorgio Pasotti, ma nessuno dei diretti interessati ha commentato a riguardo.

La fine dell’amore tra Claudia e Simone Quando Claudia Motta è partita per l’Honduras, lei e Simone Rugiati sembravano andare d’amore e d’accordo. Appena è tornata però le cose sono precipitate. A dare il via al gossip è stata una Storia dello chef con un emoji di disgusto accanto a quella di un angioletto. A stretto giro, un post della sua ex: “Ho sentito oceani di parole. Mari di discorsi… Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”. La conferma definitiva è arrivata secca e diretta in radio, quando le è stato chiesto: “Sei fidanzata?” e la modella ha risposto semplicemente: “No”.

Simone Rugiati non si dà pace Simone Rugiati non si dà pace per la fine della sua storia con Claudia Motta e sui social è un fiume in piena. Con la voce rotta dall’emozione nel giorno del suo compleanno ha fatto riferimento al momento delicato che sta attraversando poi, in partenza per la Toscana dice: “Oggi sono libero, ero rimasto appositamente libero per altri motivi e ora sto con un’altra donna, la mia mamma”.

Giorgio Pasotti e Claudia Motta stanno davvero insieme? Il nome di Giorgio Pasotti nella vicenda sentimentale di Claudia Motta e Simone Rugiati si è affacciato un po’ a sorpresa. L’attore, in passato legato a Nicoletta Romanoff da cui ha avuto sua figlia Maria, è felicemente fidanzato con la modella Claudia Tosoni, di 20 anni più giovane. I due stanno insieme dal 2017 e di recente Pasotti ha detto di desiderare un figlio da lei. La Motta avrà scompaginato i piani?