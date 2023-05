Tommaso Paradiso e i Baustelle, un viaggio si trasforma in una canzone d’amore

Tommaso Paradiso e i Baustelle lanciano “Amore indiano”. Un collaborazione inedita che sfocia in una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto. Una poesia che racconta un amore che è unione ma anche distacco. Il singolo nasce dall’incontro tra Tommaso Paradiso e Baustelle, da un viaggio che si è rivelato un momento per conoscersi e ritrovarsi insieme a scrivere. “Amore Indiano è una canzone frutto del piacere di stare insieme in studio a creare musica, è una fotografia di un momento di condivisione sincera, sottolineano gli artisti.

Il videoclip Il videoclip, realizzato da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), è ambientato all’Idroscalo, il mare dei milanesi, in un’estate Anni 70 dove la storia di due giovani innamorati viene raccontata attraverso le lenti retro di una cinepresa che immergono lo spettatore in un’epoca analogica, dove si susseguono elementi iconici e spensierati personaggi sullo sfondo di una classica estate italiana.

Il tour nei palazzetti di Paradiso Tommaso Paradiso ha annunciato da poco il tour nei palazzetti, Tommy 2023. L’artista è stato tra i primi a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana. Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live, oltre ai nuovi singoli “Viaggio intorno al Sole” e “Amore Indiano” con i Baustelle, tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

Il viaggio dei Baustelle Dopo il tour tutto sold out nei club, quest’estate i Baustelle proseguiranno il loro viaggio musicale con “Elvis tour”, sedici live prodotti e organizzati da Vivo Concerti, che vedranno la band ospite dei principali festival nell’estate 2023. Il tour prende il nome da “Elvis”, il nuovo album dei Baustelle che tocca territori sonori per loro mai esplorati prima, portandoli in una matrice americana fatta di strutture blues, soul, rock and roll, e boogie. Per celebrare la rifondazione Baustelle, la dimensione live rappresenta per il gruppo un momento fondamentale di condivisione e sancisce definitivamente l’atteso ritorno di questo gruppo che da sempre ha catturato l’interesse di pubblico e critica grazie alla sua capacità di raccontare la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto e profondo.